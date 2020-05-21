«غرفة دبي» تناقش أولويات استمرارية الأعمال

المصدر: دبي - البيان

أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن الغرفة مستمرة في متابعة ودراسة المؤشرات ذات الصلة بالنشاط التجاري في الإمارة، والتواصل مع مجتمع الأعمال المحلي من أجل اطلاعه على آخر التطورات في هذا المجال وتقديم الدعم والاستشارة لضمان الحد من تداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد على النشاط الاقتصادي.

جاء ذلك ضمن كلمة ألقاها في افتتاح اجتماعها الدوري مع ممثلي المجموعات ومجالس الأعمال المنضوية تحت مظلتها، والذي عقد باستخدام تقنيات الاتصال عن بعد بحضور 70 ممثلاً عن المجموعات والمجالس، بالإضافة إلى متحدثين من غرفة دبي بهدف مناقشة وبحث آخر المستجدات على الصعيد الاقتصادي.

واستعرض فريق عمل الغرفة خلال هذا الاجتماع آخر الإحصاءات الاقتصادية المحلية والعالمية والخطوات والمقترحات التي أجرتها الغرفة مع الجهات المختصة والحكومية فيما يخص تسيير الأعمال واستمراريتها باعتبارها على رأس أولويات واهتمامات القطاعين الحكومي والخاص خلال الفترة الراهنة.

وقال: تتسم تجربة الإمارات في التعامل مع تداعيات انتشار أزمة «كورونا» بالتكامل والكفاءة العالية مع مختلف الجوانب الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وقد حرصت القيادة الرشيدة في الدولة على إطلاق مجموعات متكاملة من حزم ومبادرات الدعم الاستثنائي وغير المسبوق التي تمنح القطاع الخاص قدراً أكبر من المرونة خلال الفترة الحالية. وإن الحفاظ على مصالح قطاع الأعمال على رأس أوليات العمل الحكومي في الدولة.

وأضاف: أطلقنا في غرفة دبي العديد من المبادرات النوعية التي تعزز مكانتنا ممثلاً لمصالح قطاع الأعمال في الإمارة، وسنواصل العمل مع شركائنا من كافة الأطراف من أجل بلورة حلول عملية تنعكس إيجاباً على منح الشركات خيارات أكبر وأكثر فاعلية في التعامل مع متغيرات الأزمة. ونهدف من هذا إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وشهد اللقاء تفاعلاً كبيراً وإشادة بالدور الحكومي في دعم الأعمال، وبدور الغرفة في اطلاعهم بشفافية على مختلف المستجدات. وتطرق ممثلو المجالس إلى نقاط تتعلق بكيفية الاستفادة من حزمة دعم المصرف المركزي، وتسريع الدفعات الحكومية، وتمديد مهل الرخص التجارية المنتهية لثلاثة أشهر، واعتماد آليات أكثر فاعلية لتحصيل المدفوعات وتسريع الإجراءات القانونية وتسريع التفتيش والتخليص الجمركي.

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