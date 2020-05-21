سوق السفر العربي يبحث سياحة الترفيه

المصدر: (دبي - البيان)

يسلط الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي الضوء على المتغيرات التي تطرأ على صناعة السياحة في وقت يشهد تنامي دور وكالات السفر عبر الإنترنت، كما سيناقش مرحلة التعافي من أزمة «كوفيد 19» وتأثيرها على منظمي الرحلات ومناطق الجذب السياحي في منطقة الشرق الأوسط مع التركيز على سياحة الترفيه.

وستقام جلسة بعنوان «وكالات السفر عبر الإنترنت والجولات السياحة ومناطق الجذب السياحي في مرحلة ما بعد كوفيد 19»، خلال اليوم الافتتاحي 1 يونيو من الرابعة حتى الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.

وسيدير الجلسة دوغلاس كوينبي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لهيئة الأبحاث العالمية أرايفال للجولات والأنشطة السياحية. وسيقدم كوينبي رؤية جديدة لقطاع الجولات السياحية والجذب السياحي، والذي وصل حجمه حسب أبحاث «أرايفال» إلى 254 مليار دولار عام 2019.

كما يشارك خبراء منهم زينة داغر الرئيس التنفيذي لشركة إعمار للترفيه، وسمير ميهتا مدير عام شركة المغامرات العربية، إلى جانب اثنين من أبرز المتخصصين في التوزيع والابتكار التكنولوجي وهما آلاء الخطيب المدير الإداري لشركة «بريوهب»، وماثيس بولدت نائب الرئيس العالمي للمبيعات والتوريد لدى «جيت يور جايد».

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