260 مليوناً مبيعات «ريبورتاج» 2020

المصدر: (أبوظبي - البيان)

حققت ريبورتاج للعقارات مبيعات بقيمة 260 مليون درهم منذ بداية 2020. وتباشر «ريبورتاج» تطوير 8 مشاريع في أبوظبي ودبي، توفر نحو 3150 وحدة سكنية، منها نحو 2425 وحدة سكنية ضمن 6 مشاريع، إضافة إلى مشروعين بدبي يوفران نحو 719 وحدة.

وقال ناصر الخميس، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «ريبورتاج العقارية»: تحقيق الشركة مبيعات جيدة خلال الأشهر الأولى من العام الحالي رغم التحديات المرتبطة بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» يؤكد استقرار القطاع العقاري بالإمارات، واستمرار الطلب لا سيما على المشاريع المتميزة والتي تقدم خدمات نوعية للمستثمرين، موضحاً أن القطاع العقاري بالدولة قادر على تجاوز التحديات الأزمة الراهنة، لا سيما في ظل تزايد ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري في الإمارات.

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