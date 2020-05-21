1.4 % انخفاض الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك

المصدر: (أبوظبي - البيان)

كشف التقرير الصادر عن مركز الإحصاء - أبوظبي حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر أبريل عن انخفاض الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك بنسبة 1.4 % ليبلغ 108.6 %، مقارنة بـ 110.2 % في أبريل 2019. وانخفض معدّل أسعار المستهلك بنسبة 2 % للفترة يناير-أبريل 2020.

وارتفع الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك بنسبة 0.9 %، ليصل إلى 108.6 % خلال شهر أبريل مقارنة بـ 107.6 % في مارس.

وانخفضت معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «الدنيا» بنسبة 1.5 %، وشريحة الرفاه «المتوسطة» بنسبة 1.9 %، وشريحة الرفاه «العليا» 2.1 %. وأثّر انخفاض أسعار المستهلك في معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة، ما أدّى إلى انخفاضها بنسبة 1.9 % و2.1 % للأسر غير المواطنة.

وجاءت مساهمة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» بنسبة 72.4 % من مجمل معدّل الانخفاض خلال الفترة يناير-أبريل 2020 مقارنة بالفترة نفسها 2019، حيث انخفضت أسعار المجموعة 4.6 %.

وساهمت «التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت» بنسبة 18 % من الانخفاض خلال الفترة يناير-أبريل 2020 مقارنة بالفترة نفسها 2019، حيث انخفضت أسعار المجموعة 4.9 %.

أما مجموعة «سلع وخدمات متنوعة» فقد ساهمت بنسبة 15 % من الانخفاض حيث تراجعت أسعار المجموعة بنسبة 4 %. وساهمت مجموعة «الأغذية والمشروبات» بنسبة 11.3 % بالحد من الانخفاض حيث ارتفعت أسعار المجموعة 1.9 %.

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