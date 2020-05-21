تعاون لتوفير الخضراوات والفواكه بدبي يومياً

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي تنسيق التعاون بين «إن آر تي سي فريش» و«إنستاشوب» عن طريق التطبيقات الذكية لتوصيل منتجات البقالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتلبية الإقبال المتزايد على شراء الفواكه والخضراوات الطازجة، حيث سيتمكن المستهلكون من الحصول على المنتجات الطازجة في منازلهم في نفس اليوم وبطريقة آمنة وملائمة.

وتأتي هذه المبادرة تزامناً مع العمل على تلبية كافة الاحتياجات الأساسية للمجتمع في جميع الأوقات، وانسجاماً مع ارتفاع حجم الطلب على تسوق المواد الغذائية والاستهلاكية عبر المتاجر الإلكترونية.

وسيتمكن المستهلكون من خلال هذا التعاون المشترك من الحصول على مجموعة كبيرة من الخضراوات والفواكه الطازجة عالية الجودة من «إن آر تي سي فريش» على منصة «إنستاشوب» من الساعة 12 ظهراً وحتى 12 منتصف الليل، وسيتم الدفع مسبقاً أونلاين عبر تطبيق لضمان سلامة العملاء ومندوبي التوصيل.

وقال عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي: يسعدنا تنسيق هذا التعاون البنَاء بين «إن آر تي سي فريش» و«إنستاشوب» والذي يأتي تزامناً مع التوجيهات الحكومية بضرورة الالتزام بالبقاء في المنزل، حيث أقبل المواطنون والمقيمون على استخدام التطبيقات الذكية كبديل عن الشراء التقليدي كونها تشكل جزءاً من الإجراءات التي يتبعونها لتفادي الاختلاط بالآخرين.

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