تسهيلات لشركات المواطنين الصغيرة

المصدر: دبي - البيان

خصصت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، 20 مليون درهم إضافية لبرنامج ضمان رأس المال، يدار بواسطة ذراعها التمويلية الاستثمارية، صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة ومنصة «بيهايف».

يأتي ذلك لتيسير سبل الحصول على التمويل، وإضافة شريحة إضافية من رواد الأعمال، ممن يصعب عليهم الحصول على السيولة لتوسيع نطاق عملياتهم، كإضافة منتجات وخدمات، أو خطوط إنتاج جديدة أو فتح فروع إضافية أو الاستثمار في قنوات التوزيع المبتكرة، كالمنصات الرقمية والتطبيقات الذكية.

وتتيح منصة «بيهايف»، فرصة للراغبين في الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة «النظراء»، لجني عوائد استثمارية مجزية وكذلك لتشجيع الأقارب والأصدقاء على دعم مشاريع أقاربهم مادياً، وكسب أرباح مغرية، مقابل مشاركتهم في تمويل تلك المشاريع.

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