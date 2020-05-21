دبي تغلق مركزاً لـ«آمر» خالف التدابير الاحترازية

المصدر: (دبي – البيان)

أغلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في اقتصادية دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، مركز آمر الواقع في منطقة رقة البطين، بسبب عدم التزام المركز بالإجراءات والتدابير الاحترازية، المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19».

وتضمنت المخالفات تخطي عدد الموظفين المسموح لهم بالعمل من المركز النسبة المسموح بها في المرحلة الحالية، والمتمثلة بـ 30% من إجمالي القدرة الاستيعابية، إلى جانب عدم توفير كاشف حراري للمتعاملين والمراجعين وعدم وضع ملصقات التباعد الاجتماعي في المركز، بالإضافة إلى عدم تنظيم مقاعد المتعاملين بشكل يضمن وجود مسافات آمنة بين متعاملي ومراجعي المركز.

ودعت اقتصادية دبي جميع مراكز الخدمات الحكومية والخاصة إلى ضرورة الالتزام بالتوجيهات والتدابير والإجراءات الاحترازية.

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