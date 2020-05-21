طيران الإمارات: حوار مع «إيرباص» بمتطلبات أسطولنا

المصدر: (دبي - البيان، رويترز)

قالت مصادر بقطاع الطيران إن «طيران الإمارات» تجري محادثات مع شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات بشأن ما إذا كانت ستتسلم آخر ما تبقى في طلبيتها لطائرات إيه 380 العملاقة.

وللناقلة ثماني طائرات «إيه 380» من المقرر تسليمها قبل أن تنهي إيرباص في العام المقبل برنامج أكبر طائرة ركاب في العالم.

وقالت المصادر إن طيران الإمارات لم تعد تريد الحصول على الطائرات الثماني إيه 380 جميعها بسبب تداعيات جائحة كورونا على السفر الجوي.

وذكرت بلومبيرغ في وقت سابق أن طيران الإمارات تجري محادثات لإلغاء خمس من الثماني طائرات إيه 380.

وقالت متحدثة باسم طيران الإمارات إن الشركة تجري «حوارًا عاديًا مع إيرباص فيما يتعلق بمتطلبات أسطولنا»، لكنها قالت إنها لا تعقب على محادثات تجارية.

وقال متحدث باسم إيرباص إنها في تواصل مع جميع زبائنها، لكن تلك التفاصيل تظل سرية إلى حين الإعلان عن أي اتفاقات.

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