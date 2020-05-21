استقالة العبدولي وتعيين دويدار رئيساً تنفيذياً لـ «اتصالات»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت «اتصالات» استقالة صالح عبد الله العبدولي من منصب رئيس تنفيذي للمجموعة، وتعيين حاتم دويدار رئيساً تنفيذياً بالإنابة.

وأفادت «اتصالات» في بيان لسوق أبوظبي المالي أمس، أن استقالة العبدولي جاءت لأسباب شخصية، مشيرة إلى أن الرئيس التنفيذي الجديد دويدار كان قد انضم إلى مجموعة اتصالات في سبتمبر 2015 ليشغل منصب رئيس عمليات المجموعة، وتم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في مجموعة اتصالات عام 2016.

وقبل انضمام دويدار لمجموعة اتصالات، شغل منصب رئيس مجلس إدارة فودافون مصر، وكبير المستشارين لمجموعة فودافون.

وانضم دويدار إلى فودافون مصر عام 1999، حيث شغل منصب مدير عام قطاع التسويق، ثم تم اختياره رئيساً تنفيذياً لفودافون مصر من 2004 وحتى 2014. وأغلق سهم «اتصالات» أمس منخفضاً 0.52% بعد التداول على 1.87 مليون سهم بقيمة 28.8 مليون درهم من خلال 309 صفقات، متصدراً قائمة الأنشط في سوق أبوظبي.

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