صندوق مشاريع بـ 1.1 مليار في سوق أبوظبي العالمي

المصدر: (أبوظبي – البيان)

أعلنت شركة «القابضة» (إيه دي كيو) إطلاق صندوق مشاريع جديد باسم صندوق «ألفا ويف إنكيوبيشن» بـ 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي العالمي. يستهدف «صندوق ألفا ويف إنكيوبيشن» (AWI)، الاستثمار في الشركات في مراحل التأسيس المبكرة في الهند وجنوب شرق آسيا، عبر تقديم الدعم لها، لإقامة مقرات عالمية أو إقليمية بمدينة «مصدر» في أبوظبي.

ومن خلال الوجود في أبوظبي، سيتسنى لهذه الشركات، الاستفادة من الميزات التي تحظى بها الإمارة، بما في ذلك البنية التحتية الرقمية الاستثنائية، والأطر التنظيمية المتقدمة، ومبادرات الأبحاث والتطوير المختلفة.

ويتيح الصندوق للشركات العاملة تحت مظلته، فرصة الدخول إلى أسواق دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على نطاق أوسع، ومن المقرر أن تتولى شركة «فالكون إيدج كابيتال»، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، إدارة البرنامج.

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