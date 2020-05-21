17 % قفزة بأرباح «دبي للاستثمارات الحكومية» إلى 25 ملياراً

المصدر: دبي- البيان

قفزت أرباح مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية 16.9%، إلى 25 مليار درهم خلال 2019، وبلغت الإيرادات 228 ملياراً، بتراجع 1.9%، مع انخفاض عائدات النفط والغاز، وانخفاض جزئي في دخل النقل، ويعكسه ارتفاع في دخل الخدمات المصرفية والمالية، وفي قطاعات أخرى، ويتضمن دينيزبنك، الاستحواذ الجديد لبنك الإمارات دبي الوطني.

وانتعشت الأرباح خلال السنة المنتهية 31 ديسمبر 2019، بدعم المساهمة القياسية من الخدمات المصرفية والمالية، وأداء قوي من النقل، وقابل الزيادات، انخفاض المساهمات من النفط والغاز وإنتاج الألمنيوم.

واستفادت نتائج الخدمات المصرفية والمالية، من مكاسب بنحو 4.4 مليارات درهم على التخلص الجزئي من نتورك إنترناشيونال القابضة، بي إل سي، وقياس القيمة العادلة لحصتها المتبقية، وبلغ صافي الربح المنسوبة إلى حاملي أسهم المؤسسة، 180 مليار درهم، بنمو 10.7%، مقارنة بالعام السابق.

وارتفعت الأصول إلى مستوى قياسي، بلغ 1.121.3 مليار درهم، بزيادة 27.5%، مقارنة بنهاية 2018، في حين بلغت المديونيات 869.7 مليار درهم، بنمو 35.6%، بسبب الاستحواذ على دينيزبنك، استمرار نمو الأعمال، وكذلك اعتماد المعيار الدولي الجديد لإعداد التقارير المالية رقم 16 – قواعد محاسبة الإيجار.

وارتفعت حصة المجموعة من حقوق المساهمين 3.5%، إلى 204.6 مليارات درهم، مقارنة بنهاية 2018، على الرغم من إجراء تعديل لمرة واحدة بقيمة 9.7 مليارات درهم، في ما يتعلق باعتماد معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم 16.

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، عضو مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: حققت المؤسسة أداء قوياً للغاية 2019، نظراً للتحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وتأثيرها في أعمالنا.

يعد تنوع أنشطتنا ومرونتها في الأسواق المتقلبة، عاملين مسهمين مهمين، عندما يتعلق الأمر بتقديم أداء متسق على أساس سنوي، يعكس المستوى القياسي للأصول الذي وصلت إليه المؤسسة، والذي يتجاوز تريليون درهم بدعم النمو المستمر الذي حققته أعمالنا الرئيسة بمرور الوقت وحجم عملياتها.

وأضاف أنه خلال 2020، ومع الاضطرابات الكبيرة الناشئة في أعقاب أزمة كوفيد 19، نركز على تعديل عملياتنا للحفاظ على قدرتها على العمل بشكل تنافسي، عندما تنحسر الأزمة الصحية. ما زلنا واثقين من أن المؤسسة يمكن أن تحقق عوائد مستدامة على المدى الطويل، من أجل ازدهار دبي.

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