7.9 مليارات قروض جديدة في أبريل

المصدر: (أبوظبي - عبد الحي محمد)

ارتفع حجم الإقراض المصرفي 0.4% بنهاية أبريل الماضي إلى 7.9 مليارات درهم ليصل إلى تريليون و776.1 مليار درهم مقابل تريليون و768.2 مليار درهم بنهاية مارس.

وأكدت إحصاءات مصرف الإمارات المركزي أمس استمرار نمو الودائع المصرفية، حيث ارتفعت 1.1% من تريليون و851.9 ملياراً، إلى تريليون و872.2 ملياراً بزيادة 20.3 مليار درهم، وجاء ارتفاع الودائع المصرفية نتيجة ارتفاع بمقدار 26.7 ملياراً في ودائع المقيمين، على الرغم من انخفاض بمقدار 6.4 مليارات في ودائع غير المقيمين. كما تواصل تفوّق الودائع على القروض في القطاع المصرفي للشهر الثامن والثلاثين على التوالي، وبفارق 96.1 ملياراً خلال أبريل الماضي.

وارتفعت أصول القطاع المصرفي في الإمارات 0.9%، شاملة القبولات المصرفية من 3 تريليونات و128 ملياراً في نهاية مارس، إلى 3 تريليونات و155.7 ملياراً بنهاية أبريل الماضيين.

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