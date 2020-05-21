«القابضة» تدعم الشركات الناشئة بصندوق بقيمة 1.1 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة القابضة «إيه دي كيو»، أمس، إطلاق صندوق مشروعات جديد باسم صندوق «ألفا ويف إنكيوبيشن - إيه دبليو آي»، بقيمة 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي العالمي.

ويستهدف الصندوق الاستثمار في الشركات التي لا تزال في مراحل التأسيس المبكرة في الهند وجنوب شرق آسيا، حيث يقدم لها الدعم لإقامة مقرات عالمية أو إقليمية بمدينة «مصدر» في أبوظبي. وخلاله يتسنى لها الاستفادة من مجموعة المميزات التي تحظى بها الإمارة.

ويقدم الصندوق للشركات العاملة تحت مظلته فرصة الدخول إلى أسواق الإمارات والشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع. ومن المقرر أن تتولى شركة «فالكون إيدج كابيتال»، في نيويورك، إدارة البرنامج.

توطيد

وقال محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لـ«القابضة»: «نحرص على توطيد ثقافة الأداء في محفظة الشركات التابعة لنا، التي تضم عدداً من الشركات التجارية الاستراتيجية الأكثر أهمية على مستوى أبوظبي. ونستهدف تعزيز القيمة وتحقيق تأثير طويل المدى في المجتمع».

وأضاف: «إن الدعم من شأنه أن يستقطب المواهب المميزة من روّاد الأعمال، ويوفّر الوظائف للكوادر العاملة في مجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والصناعات القائمة على المعرفة. ويساهم الصندوق في تشجيع ثقافة ريادة الأعمال في أبوظبي وتحفيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للابتكار».

جذب

وقال مايانك سينغال، رئيس وحدة رأس المال الاستثماري والتكنولوجيا لدى «القابضة»: «مع إطلاق صندوق «إيه دبليو آي»، تتاح لنا فرصة الاستثمار في الشركات الناشئة ذات الأداء البارز، والتي ستحقق عائدات مالية مستدامة على المدى الطويل، مع القدرة على جذب مؤسسي الشركات والكوادر الشابة للإقامة والعمل في أبوظبي.

ونسعى من خلال الصندوق إلى دعمهم بما يمكّنهم من التطور، وتهيئة السبيل لإيجاد مواهب جديدة متميزة في مجال التكنولوجيا. كما تستفيد الشركات الناشئة من القدرات المتاحة في الشركات الرائدة التابعة لـ«القابضة»، العاملة في قطاعات الرعاية الصحية والأغذية والزراعة والمرافق والتكنولوجيا المالية».

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