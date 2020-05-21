أول شراكة للتمويل الرقمي لتأجير العقارات

المصدر: دبي - البيان

وقع بنك الإمارات دبي الوطني، وشركة «أوربن» المختصّة في مجال تكنولوجيا العقارات، اتفاقية شراكة لإطلاق أول برنامج من نوعه لتمويل تأجير العقارات في الإمارات.

وبموجب الشراكة، أصبح بمقدور مستأجري «أوربن» الحصول على التمويل لدفع إيجارات منازلهم من خلال أقساط شهرية عبر «قرض التأجير»، المصمم خصيصاً ليتيح لهم الدفع بسلاسة ومرونة. ومن جهتهم، يحصل ملّاك العقارات على مبلغ الإيجار السنوي الكامل مقدماً، وبذلك يمكنهم «أوربن» من الوصول إلى السيولة النقدية بسهولة أكبر.

وقال مروان هادي، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد لدى «الإمارات دبي الوطني»: يأتي «قرض التأجير» بالتعاون مع «أوربن» تأكيداً لالتزامنا المتواصل بالبحث عن سُبُل مبتكرة تضفي مزيداً من السهولة على حياة متعاملينا.

فمن شأن التخفيف من أعباء عملية تأجير المنازل من خلال توفير التمويل الكامل وخيارات الدفع المرنة عبر تطبيق «أوربن» أن يسهم في تمكين المستأجرين والملاك، إضافة إلى توفير تجربة متميزة للمتعاملين.

وقال راشد الغرير، الرئيس التنفيذي والمؤسس لتطبيق «أوربن»: تحول نظام الدفع الحالي إلى عبء أثقل كل من المستأجرين والملّاك على حد سواء ودفعهم إلى البحث عن حلول بديلة.

وفي ظل هذا الدافع تأتي شراكتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني لتمكّن المستأجرين وأصحاب المنازل من الحصول على مبتغاهم من خلال منحهم الخيار المناسب عبر خدمة تمتاز بالشفافية وتشكل في نهاية المطاف تجربة أفضل للطرفين. ونحن نتطلع لمعاجلة مسألة أساسية كهذه في سوق الإيجار في دبي، وذلك من خلال جعل الدفعات الشهرية للإيجار حقيقة واقعة.

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