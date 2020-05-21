وزارة المالية تعقد دورة تدريبية عن بُعد

المصدر: (أبوظبي - البيان)

عقدت وزارة المالية، أخيراً، دورة تدريبية عن بُعد عبر تقنيات الاتصال المرئي لجميع مستخدمي النظام المالي الاتحادي «أوراكل» في الجهات الحكومية على نظام المدفوعات.

تضمنت الدورة التدريبية مشاركة أكثر من 20 موظفاً من مختلف الجهات الاتحادية، وشرحاً نظرياً تفصيلياً، وتجربة عملية لعمليات المدفوعات بالكامل، حيث نفّذ المتدربون التجارب ضمن البيئة التدريبية للنظام المالي الاتحادي، وخضعوا في نهاية الدورة لاختبار كل في مجال تخصصه، وحصلوا على شهادات مشاركة إلكترونية معتمدة من الوزارة.

وشددت مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة بالوزارة، على التزام الأخيرة بالنهوض بقدرات مستخدمي النظام المالي من موظفي الجهات الاتحادية.

وقالت: «تواصل الوزارة أداء كافة مهامها في مقدمتها تدريب موظفي الجهات الاتحادية على النظام المالي بالصورة الأمثل، عبر الاستفادة من التطور الرقمي والبنية التقنية التحتية المتقدمة التي تتمتع بها؛ لتوفير كافة خدماتها وأداء كافة الإجراءات بشكل رقمي بكفاءة».

وتعتزم الوزارة متابعة كافة دوراتها التدريبية المعتمدة ضمن خطة التدريب 2020 عبر تقنيات الاتصال الرقمي، تشمل التدريب على الأنظمة المالية الاتحادية المختلفة والإجراءات المحاسبية الأخرى ذات العلاقة، والإجراءات الضريبية وإجراءات تحصيل الإيرادات بمنظومة الدرهم الإلكتروني.

وتعتمد الوزارة برنامجاً سنوياً للتدريب يستهدف تطوير قدرات موظفي الجهات الحكومية الاتحادية في مجالات عملهم المالي، لدعم قدرتها على تحقيق أهدافها وتطلعاتها. كما تحرص على استثمار مواردها التقنية في تنظيم برامج تدريبية متخصصة قادرة على إكساب موظفيها خبرات جديدة تدعم قدراتهم على إنجاز مهامهم وفق أفضل المعايير.

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