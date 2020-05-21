«إي إن بي دي ريت» تخفّض الإيجارات على المتضررين

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت «إي إن بي دي ريت»، أمس، مبادرة تخفيض الإيجار للمستأجرين المتضررين من جائحة الفيروس التاجي «كورونا»، ومساعدتهم بتخفيض الإيجار على فترات مجانية أو تأجيل شيكات مستحقة أو إعادة جدولة خطط دفع الإيجار، اعتماداً على وضعهم المالي.

وقال أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: «أولويتنا هي تحديد من هم بحاجة للمساعدة المالية للتغلب على تأثير «كورونا» في مختلف شركات دبي. ونقيّم الوضع المالي لكل مستأجر يطلب المساعدة على حدة قبل منحه الموافقة».

وتابع : «تركيزنا على المستأجرين المتضررين، إذ نسعى إلى بناء علاقات طويلة الأمد مع مستأجرينا بدلاً من رؤيتهم يخلون أصولنا بسبب تضرر أعمالهم، في ظل ظروف السوق الحالية وإيرادات الإيجار واللذين يعتبران أولوية قصوى».

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