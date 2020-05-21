171 مليون درهم أرباح «أورينت» للتأمين

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة «أورينت» للتأمين، أمس، نتائجها المالية للربع الأول 2020، محققةً 171 مليون درهم أرباح، مع تسجيل ارتفاع في إجمالي الأقساط المكتتبة 1.5 مليار، بنمو 15%. وتجاوزت قيمة أسهم الشركة حاجز الـ 3 مليارات، لتكون الوحيدة في الدولة التي تحقق هذا الإنجاز، مسجلةً ارتفاعاً 11% إلى 3.1 مليارات.

وسجّلت أصول «أورينت» 8.8 مليارات، بالتزامن مع زيادة الأرصدة النقدية والودائع المصرفية 24%، إلى 3.2 مليارات. وكشفت الشركة عن نجاحها بمواصلة سير نمو كافة عملياتها، التي تشمل الأقساط والأرباح الفنية والأرباح الصافية والأسهم والأصول والأرصدة النقدية والودائع المصرفية، رغم الفترة العصيبة التي تمر بها الشركات في جميع أنحاء العالم، بسبب جائحة الفيروس التاجي «كورونا».

وتستطيع «أورينت» مواصلة عملها في الوقت الراهن، بالرغم من خفض عدد فروعها في الإمارات، إذ تمكّنت من تحقيق هذا الإنجاز، بسبب قدرتها على توفير تجربة سلسة ومتعددة القنوات.

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