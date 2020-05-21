الهلال للمشاريع تدعم 150 رائد أعمال من «شراع»

المصدر: (الشارقة – البيان)

تعاونت الهلال للمشاريع الناشئة مع مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، لدعم مجتمع الشركات الناشئة في دولة الإمارات، وتقديم منح مالية للشركات الناشئة الخريجة من برامج مركز شراع.

وسيصل حجم المنحة المالية الواحدة إلى 50 ألف دولار، لمساعدة هذه الشركات على الاستمرارية والصمود في وجه التحديات الراهنة.

وأجرى مركز شراع استبياناً بالتعاون مع الهلال للمشاريع الناشئة شمل أكثر من 150 روّاد الأعمال من مجتمع مركز شراع، بهدف تقييم تأثير جائحة «كوفيد 19» على رواد الأعمال وتحديد أصعب التحديات التي يواجهها مؤسسو الشركات. وسيتمّ استخدام نتائج الاستبيان لتوزيع الدعم بالشكل الأمثل.

وأكّد 72 % من المشاركين في الاستبيان الأولي أنّ شركاتهم تضرّرت إلى حدّ ما منذ بداية أزمة جائحة «كوفيد 19»، ممّا دفعها إلى خفض تكاليفها. وقد أعلن 65 %من رواد الأعمال المشاركين في الاستبيان أنهم يعملون حالياً على حشد التمويل لمواجهة الضغوطات المالية التي يواجهونها.

وقالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز شراع: «من خلال هذه المنح المالية، فإنّ الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية والتي حادت عن مسارها في النمو بسبب جائحة «كوفيد 19»، ستكون قادرةً على تعزيز سيولتها الاحتياطية».

وقال بدر جعفر، الرئيس التنفيذي للهلال للمشاريع: يلعب الجميع دوراً مهماً في دعم ركائزنا الاجتماعية والاقتصادية. وتعتبر منظومة ريادة الأعمال ركيزة أساسية لاقتصادنا الوطني.

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