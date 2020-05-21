تأكيد دور المترولوجيا في تسهيل التجارة

المصدر: أبوظبي – البيان

أشاد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالدور الذي تلعبه المترولوجيا في دعم وتسهيل التجارة العالمية، من خلال ضمان توافق المنتجات مع المعايير والمواصفات الفنية العالمية، وصولاً لتحقيق الجودة التي تلبي تطلعات واحتياجات المستهلكين من أفراد أو مؤسسات ودول، وذلك في إطار سعيه الدائم لدعم جهود منظمات المترولوجيا الدولية والهيئات الحكومية المعنية، الرامية للتوعية بدور المترولوجيا الحيوي في كافة مناحي الحياة.

وقال الدكتور هلال الكعبي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، إن اليوم العالمي للمترولوجيا الذي يصادف يوم 20 من مايو من كل عامٍ، يأتينا هذا العام تحت شعار «القياسات من أجل التجارة العالمية»، هو ليس مجرد مناسبةٍ عالميةٍ يحتفي بها المعنيون بالمترولوجيا في كافة أقطار العالم فقط، بل هو يومٌ هامٌ يقف فيه المختصون في مجال المترولوجيا، لتقييم وإبراز دور وحدات القياس الدولية في دعم منظومة الاقتصاد العالمي، إلى جانب دورها في تحسين نوعية الحياة، وحماية البيئة العالمية.

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