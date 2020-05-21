رقمنة المبايعات العقارية في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك بدبي عن نجاحها في اعتماد نظام جديد لتسجيل المبايعات العقارية يتيح لملاك العقارات بيع عقاراتهم عن بُعد ومن أي مكان في العالم، ما يساعدهم على إتمام معاملاتهم وإجراءاتهم من دون الحاجة إلى التواجد بشكل شخصي أو القدوم إلى دبي أو توكيل شخص آخر لإتمام هذه العملية.

ويتيح النظام الجديد التواصل مع البائع والمشتري بشكل مباشر، وتوثيق الإجراءات من خلال الاتصال المرئي ووسائل متعددة للتحقق من المالك وموافقته على البيع، وكذلك ضمان انتقال الأموال من خلال حساب ضمان (escrow) يضمن حقوق كل الأطراف، يتم من خلاله تحويل الأموال خلال ثلاثة أيام عمل إلى حساب البائع، وقد نجحت الدائرة عبر هذا النظام في تسجيل ما يقارب 550 مبايعة بما يناهز 600 مليون درهم.

ووصل مجموع التصرفات العقارية أنجزتها الدائرة عن بعد خلال الشهرين الماضيين ومن خلال العمل الجزئي لمكاتب أمين التسجيل العقاري إلى 3000 تصرف عقاري من بيع وهبات.

وقال سلطان بن بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك: «نعمل مع شركائنا من الدوائر الحكومية على تنفيذ الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرامية لجعل دبي واحدة من أذكى مدن العالم، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لكافة الدوائر الحكومية بالتسريع في عمليات التحول إلى البيئة الذكية من خلال مبادرات المسرعات الحكومية، ويسرنا أن نعمل مع «دبي الذكية» على تطوير نظام تسجيل آلي ومضمون يتيح إتمام إجراء البيع من خلال نظام الأراضي في أي وقت ومن أي مكان في العالم يتواجد فيه مالك العقار».

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