ندوة تعرف بالحاضر لصياغة المستقبل

المصدر: (أبوظبي ــ البيان)

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الندوة التعريفية الخاصة بفعاليات برامج جائزة الشيخ خليفة للامتياز في دورتها 19 بعنوان «جائزة الشيخ خليفة للامتياز تعريف للحاضر وصياغة المستقبل».

وجاءت الندوة التي قدمت عبر تقنية الإنترنت عن بُعد، بهدف إعطاء نبذة شاملة عن الإطار العام لجائزة الشيخ خليفة للامتياز في دورتها الجديدة، والتعريف بدورها الرئيسي في رفع القدرة التنافسية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، كما استعرضت الندوة أهم الخدمات المقدمة من قبل مكتب الجائزة، خصوصاً ما يتعلق بالتحديات التي تواجهها الشركات والمؤسسات جراء الأزمة العالمية لانتشار فيروس «كورونا»، حيث تم خلال الندوة توضيح كيفية درء وتخفيف آثار جائحة فيروس «كوفيد 19» على المنشآت.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز