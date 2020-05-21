«إمباور» تنجز فحوصات فرق العمل

المصدر: دبي - البيان

أنجزت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، الفحوصات الطبية اللازمة لـ 532 موظفاً وعاملاً من العاملين في محطات التبريد التابعة لها في عموم مناطق دبي والمتواجدين في سكن الموظفين، وذلك من خلال توفير الرعاية الصحية والغذائية لهم بالكامل وبشكل مستمر.

ومن أبرز الأهداف والمهام التي نجحت المؤسسة في بلوغها وتواصل ترسيخها هي، حماية صحة فرق العمل والمتعاملين وسلامة أسرهم، حيث يحتل العامل في المؤسسة والمتعامل معها صدارة وأولويات العمل وأساليب التشغيل والإدارة في «إمباور».

كما تواصل المؤسسة نجاحها اللافت في تقديم خدمات تبريد المناطق بمعايير عالمية وبنسبة 100% إلى عموم مناطق دبي ومن دون انقطاع أو تعثر في استمرارية تقديم تلك الخدمات للجمهور بالجودة المعهودة رغم دخول فرق عمل المؤسسة أسبوعهم الثامن على تطبيق نظام العمل عن بعد تنفيذاً للتوجيهات الحكومية.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، إن عمليات تعقيم وتطهير محطات المؤسسة ومكاتبها ومراكز إسعاد المتعاملين ومقرات سكن الموظفين مستمرة إلى جانب حرص المؤسسة على توفير كل مستلزمات الوقاية والحماية وباقي متطلبات بيئة العمل الآمنة وتوفيرها لفرق العمل المشاركة في العمليات التشغيلية وحث وتشجيع العاملين عن بعد في المنازل بالإجراءات الاحترازية.

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