«فينتيك تايمز»: الإمارات رائدة التحوّل الرقمي في المنطقة

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أفاد تقرير أصدرته صحيفة «فينتيك تايمز» اللندنية، الأولى عالمياً والمتخصصة في التكنولوجيا المالية، بأن دولة الإمارات، التي كانت تتطلع قدماً منذ زمن، بمنحها الأولوية للتحوّل الرقمي، غدت رائدة له على مستوى المنطقة عبر العديد من جوانب الحياة اليومية، إذ يشكّل هذا التحوّل جزءاً من التنمية الاقتصادية الوطنية والتنوع الاقتصادي الأوسع نطاقاً، ويعدّ أحد المكونات الضخمة لهذه الرؤية، حتى قبل جائحة الفيروس التاجي «كورونا» التي فرضت التباعد الاجتماعي فجأة، ليصبح المعيار على مستوى العالم.

وقال التقرير: «لدى الإمارات استراتيجياتها الاقتصادية الخاصة، المتمثلة في «رؤية 2021» و«مئوية 2071»، ولكل واحدة منهما موضوعاتها ومفاهيمها القوية حول الرقمنة والتحول الرقمي، حيث تركز الأولى على تحويل الإمارات إلى دولة قائمة على المعرفة، ما من شأنه تعزيز الابتكار والاستثمار في البحث والتطوير وتبني التقنيات الرائدة». ومن خلال «دبي الذكية 2021»، تهدف الإمارة إلى أن تصبح مدينة رائدة عالمياً بحلول 2021».

استثمار

استثمرت دبي وأبوظبي بشكل كبير في التكنولوجيا المالية، إذ يعد مركز دبي المالي العالمي موطناً لبرنامج «فينتك هايف»، أول وأكبر مسرّع للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا». من جانبها، تستضيف أبوظبي، مهرجان التكنولوجيا المالية الرابع من 24 إلى 26 نوفمبر المقبل، لدعم تبني الابتكار المالي والتقنيات في القطاع المالي.

ومن حيث التنافسية الرقمية، احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ12 عالمياً في 2019، وفقًا لتقرير مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، وصنّف التقرير ذاته، الإمارات في المرتبة الثانية في عامل التكنولوجيا، وبالمركز التاسع في عامل الاستعداد المستقبلي، والـ 35 في عامل المعرفة.

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