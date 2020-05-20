مبادرة جديدة لدعم الشركات الناشئة في أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

في مبادرة جديدة لدعم الشركات الناشئة في إمارة أبوظبي، أعلنت "هب 71"، منصة التكنولوجيا العالمية التي تتخذ من مربّعة سوق أبوظبي العالمي مقراً لها وتحتضن الشركات العالمية بمجال التكنولوجيا المالية الناشئة ومؤسسات التكنولوجيا، عن تمديد فترة دعم الشركات الناشئة التي تزيد عن الـ50 موظفاً ضمن منظومتها من أجل مساعدتها خلال الظروف الاقتصادية الراهنة.

وذكر مكتب أبوظبي الإعلامي في تغريدة اليوم عبر حسابه الرسمي على "توتير"، أن المنصة سوف تدعم تغطية تكاليف إيجار المكاتب وسكن جميع الموظفين لشركاتها الناشئة التى تزيد عن الـ 50.

وأضاف أن المبادرة تتضمن أيضا تمديد فترة دعم الشركات الناشئة ضمن منصة "هب 71" لمدة شهرين.

وأشار إلى أنه سيتم تقييم الحاجه لتقديم دعم إضافي بشكل شهري وبحسب تطور الأوضاع الحالية.

ويأتي تأكيداً على التزام إمارة أبوظبي بالوقوف إلى جانب رواد الأعمال والشركات الناشئة خلال الظروف الراهنة.

وتعد منصة "هب 71" إحدى المبادرات الرائدة ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21" الذي أطلقته حكومة أبوظبي بتكلفة قدرها 50 مليار درهم إماراتي، بهدف تعزيز الأجندة الاقتصادية الحالية لأبوظبي وتهيئة بيئة مواتية تمكّن رواد الأعمال من تحقيق الازدهار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز