"إحصاء أبوظبي": ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك 0.9% خلال أبريل

المصدر: أبوظبي - البيان

كشف التقرير الصادر مؤخراً عن مركز الإحصاء - أبوظبي حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أبريل 2020، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك بنسبة 0.9%، ليصل إلى 108.6% خلال شهر أبريل 2020 مقارنة مع 107.6% في شهر مارس من عام 2020.

وأشار التقرير أيضاً إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك بنسبة 1.4% خلال شهر أبريل 2020 ليبلغ 108.6%، مقارنة بـ 110.2% في شهر أبريل من عام 2019. وانخفض معدّل أسعار المستهلك بنسبة 2.0%، ليبلغ 108.8% للفترة يناير-أبريل من عام 2020، مقارنة بـ 111.0% للفترة نفسها من عام 2019.

أظهر تقرير المركز انخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه "الدنيا" بنسبة 1.5%، وشريحة الرفاه "المتوسطة" بنسبة 1.9%، وشريحة الرفاه "العليا" بنسبة 2.1%، خلال فترة يناير-أبريل من عام 2020 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019. وخلال الفترة نفسها، أثّر انخفاض أسعار المستهلك في معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة، ما أدّى إلى انخفاضها بنسبة 1.9% و2.1% للأسر غير المواطنة، أما شريحة الأسر الجماعية فقد انخفضت بنسبة 1.8%.

وفيما يتعلق بمساهمات مجموعات الإنفاق الرئيسة وعددها 12 مجموعة، مصنّفة حسب التصنيف الدولي "تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض"، جاءت مساهمة مجموعة "السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى" بنسبة 72.4% من مجمل معدّل الانخفاض خلال الفترة يناير-أبريل من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 4.6%.

وساهمت مجموعة "التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت" بنسبة 18.0% من مجمل معدل الانخفاض خلال الفترة يناير-أبريل 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 4.9%. أما مجموعة "سلع وخدمات متنوعة" فقد ساهمت بنسبة 15.0% من مجمل معدل الانخفاض خلال الفترة يناير-أبريل من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 4.0%.

وساهمت مجموعة "الأغذية والمشروبات" بنسبة 11.3% بالحد من نسبة الانخفاض خلال الفترة يناير-أبريل من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 1.9%.

ويقوم مركز الإحصاء أبوظبي بإعداد تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك على أساس شهري، ليقدّم تحليلاً شهرياً لنتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك، بالإضافة إلى نتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب مستوى رفاه ونوع الأسرة والإقليم الجغرافي ونسب مساهمة المجموعات الرئيسية في التغير السنوي للأسعار.

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