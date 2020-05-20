تعاونية الاتحاد: إنجاز المركز التجاري في البرشاء بنسبة 40%

المصدر: دبي - البيان

كشف تعاونية الاتحاد، أكبر التعاونيات الاستهلاكية في دولة الإمارات من خلال قطاع الاستثمار، عن نسبة الإنجاز البالغة 40% في مشروع مركز تجاري في منطقة البرشاء الثالثة.

ويأتي ذلك في إطار خطط التعاونية للتوسع والانتشار بما يخدم أفراد المجتمع، والاسهام بالحصول على تجربة تسوق فريدة من نوعها، حيث سيرفع الفرع الجديد المخزون الاستراتيجي السلعي لتعاونية الاتحاد بنسبة 11%.

وتعليقاً على ذلك قال خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: "إن تكلفة المشروع الإجمالية تقدر بـ 60 مليون درهم، حيث يتكون المشروع من سرداب وطابق أرضي وطابق أول وميزانين، حيث خصص طابق السرداب لتوفير مواقف المتسوقين والعملاء، إضافة لتوفير مخازن للفرع وخدمات المتسوقين من دورات مياه ومتوضئات ومصليات".

وأضاف أن الفرع الجديد يقع على أرض تقدر مساحتها بـ 50 ألف قدم مربعة وبمساحة بناء اجمالية حوالي 148 ألف قدم مربعة، ويتميز الموقع بإطلالة مباشرة على شارع حصة الحيوي الذي يربط بين شارع الخيل وشارع الشيخ محمد بن زايد ومنطقة المارينا وشارع الشيخ زايد ، حيث سيخدم قاطني منطقة البرشاء والبرشاء جنوب ومنطقة المارينا و منطقة تيكوم.

وأشار الفلاسي إلى أن الفرع الجديد خصص الطابق الأرضي لعدد 12 محل تجاري وخدمي و16 نقاط بيع، إضافة لمواقف المتسوقين، في حين فيه خصص فيه الطابق الأول بأكمله لهايبر ماركت تابع لتعاونية الاتحاد بمساحة حوالي 40 ألف قدم مربعة، حيث سيضم نحو 50 ألف منتج اضافة الي تواجد الاقسام الطازجة ممثلة في المخبز والمسمكة والملحمة اضافة الي اقسام الخضار والفواكه والاجبان والتوابل والبقوليات و التمور والقهوة والعسل.

وجاري حاليا الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني للمبنى مع نهاية صب سقف طابق السطح والمتوقع خلال الاسبوع الجاري، كما تمت المباشرة بالاعمال الكهروميكانيكية وأعمال التشطيب بالنسبة لطابقي السرداب والطابق الارضي .

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