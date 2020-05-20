3.156 تريليون درهم أصول المصارف الإماراتية خلال أبريل 2020

المصدر: وام

واصل إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات، شاملا القبولات المصرفية ارتفاعه الى 3.156 تريليون درهم تقريبا خلال شهر أبريل 2020 بنمو نسبته 0.9% مقارنة مع 3.128 تريليون درهم في مارس من العام ذاته.

وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.4 % من 1.768 تريليون درھم في نھاية شھر مارس 2020 إلى 1.776 ملياردرھم في نھاية شھر أبريل من نفس العام .

وخلال شھر أبريل 2020 ،ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 20.3 ملياردرھم، نتيجة زيادة بمقدار26.7 ملياردرھم في ودائع المقيمينعلى الرغم من انخفاض بمقدار 6.4 ملياردرھم في ودائع غيرالمقيمين.

من جانب اخر أعلن مصرف الإمارات المركزي أن عرض النقد (ن1 )ارتفع بنسبة 3.2 % من 542.7 ملياردرھم في نھاية شھر مارس من العام 2020 الى 560.3 ملياردرهم في أبريل من العام ذاته .. ويشمل عرض النقد (ن1) النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك).

كما ارتفع عرض النقـد (ن2 ) بنسبة 0.7 %من 1.455 تريليون درھم في نھايــة شھر مارس الى 1.465تريليون درهم في نهاية أبريل ..ويشمل (ن 2 ) كل من ن1 + الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرھـم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية).

وزاد عرض النقد (ن)3 بنسبة 2.2 %من 1.714 تريليون درھـم فـــي نھايـة شھر مارس من العام 2020 الى 1.752 تريليون درهم تقريبا في شهر أبريل .

وعزى المصرف المركزي الزيادة في عرض النقد (ن1 )لارتفاع بمقدار 4.7 مليار درھـم في النقد المتداول خارج البنوك ولارتفاع في الودائع النقدية بمقدار 12.9 ملياردرھـم، وزيادة عرض النقد (ن2 )نتيجة لارتفاع عرض النقد (ن1 ) على الرغم من انخفاض بمقدار 7.7 مليار درھم في الودائع شبة النقدية، فيما تعود الزيادة في عرض النقد (ن3 ) إلى ارتفاع في عرض النقد (ن1 )و(ن2 ) وارتفاع في الودائع الحكومية بمقدار 27.5 ملياردرھم خلال شهر أبريل .

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