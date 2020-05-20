25 مليار درهم أرباح "دبي للاستثمارات الحكومية" لعام 2019 بزيادة 16.9%

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية اليوم عن نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2019 وقد حققت إيرادات بلغت 228 ملياردرهم وأرباح صافية بقيمة 25 مليار درهم.

وبلغت الإيرادات 228 مليار درهم، بإنخفاض نسبته 1.9%، مع انخفاض في عائدات النفط والغاز وانخفاض جزئي في دخل النقل ويعكسه ارتفاع في دخل الخدمات المصرفية والمالية وفي قطاعات أخرى. تشمل الخدمات المصرفية والمالية يتضمن دينيزبنك، الاستحواذ الجديد لبنك الامارات دبي الوطني.

وارتفع صافي الربح بنسبة 16.9% عن العام السابق إلى 25 مليار درهم ويشمل ذلك المساهمة القياسية من الخدمات المصرفية والمالية وأداء قوي من النقل.

وقد قابل هذه الزيادات انخفاض المساهمات من النفط والغاز وإنتاج الألمنيوم. استفادت نتائج الخدمات المصرفية والمالية من مكاسب بقيمة 4.4 مليار درهم إماراتي على التخلص الجزئي من نتورك انترناشيونال القابضة بي إل سي وقياس القيمة العادلة لحصتها المتبقية.

وبلغ صافي الربح المنسوبة إلى حاملي أسهم المؤسسة إلى 18 مليار درهم بزيادة قدرها 10.7% مقارنة بالعام السابق.

وارتفعت الأصول إلى مستوى قياسي بلغت 1.121 تريليون درهم، وهي زيادة بنسبة 27.5% مقارنة بنهاية العام 2018، في حين بلغت المديونيات 869.7 مليار درهم بزيادة نسبتها 35.6%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الاستحواذ على دينيزبنك، استمرار نمو الأعمال وكذلك اعتماد المعيار الدولي الجديد لإعداد التقارير المالية رقم 16 – قواعد محاسبة الإيجار.

وارتفعت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بنسبة 3.5% لتصل إلى 204.6 مليار درهم مقارنة بنهاية عام 2018 ، على الرغم من إجراء تعديل لمرة واحدة بقيمة 9.7 مليار درهم إماراتي في ما يتعلق باعتماد معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم 16.

وعلّق معالي محمد إبراهيم الشيباني، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: "في عام 2019 حققت المؤسسة أداءاً قوياً للغاية نظراً للتحديات الكبيرة التي يواجهها الإقتصاد العالمي وتأثيرها على أعمالنا".

وقال الشيباني: "يعد تنوع أنشطتنا ومرونتها في الأسواق المتقلبة عاملين مساهمين مهمين عندما يتعلق الأمر بتقديم أداء متسق على أساس سنوي. علاوة على ذلك، يعكس المستوى القياسي للأصول الذي وصلت إليه المؤسسة، والذي يتجاوز بكثير تريليون درهم، النمو المستمر الذي حققته أعمالنا الرئيسية بمرور الوقت وحجم عملياتها".

وأضاف: "في عام 2020، ومع الاضطرابات الكبيرة الناشئة في أعقاب أزمة كوفيد-19، نركز على تعديل عملياتنا للحفاظ على قدرتها على العمل بشكل تنافسي عندما تنحسر الأزمة الصحية. مازلنا واثقين من أن المؤسسة يمكن أن تحقق عوائد مستدامة على المدى الطويل من أجل إزدهار دبي".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز