فائض بالميزان التجاري السلعي لأبوظبي للمرة الأولى

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

حقق الميزان التجاري السلعي غير النفطي لأبوظبي فائضاً للمرة الأولى بنهاية عام 2019 بلغ 8.52 مليارات درهم، بينما كان يحقق عجزا خلال السنوات الماضية، حيث بلغ العجز عام 2018 نحو 330 مليون درهم وعام 2017 نحو 67.5 مليار درهم وعام 2016 نحو 64.9 مليار درهم، وذلك طبقاً للتقارير الإحصائية السنوية للإمارة على مدار السنوات الأربع الماضية.

والسبب الرئيسي في تحقيق الإمارة للفائض زيادة الصادرات غير النفطية والمعاد تصديره من 52.8 مليار درهم بنهاية عام 2016 إلى 110.8 مليارات بنهاية عام 2019 بزيادة مقدارها 58 مليار درهم وبنسبة 110%، وخلال السنوات الأربع الماضية ارتفعت الصادرات غير النفطية من 28 مليار درهم عام 2016 إلى 57.9 مليار درهم عام 2019 بزيادة مقدارها 29.9 مليار درهم وبنسبة 107%، وارتفعت تجارة المعاد تصديره من 24.7 مليار درهم إلى 52.84 ملياراً بنهاية 2019، في الوقت نفسه تراجعت واردات الإمارة بشكل محدود، حيث بلغت بنهاية 2019 نحو 102 مليار درهم مقابل 117 ملياراً بنهاية 2016.

وتحقق الفائض في 4 سلع رئيسية وهي سلع اللدائن ومصنوعاتها بفائض 8.52 مليارات، وتجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة بنحو 8.8 مليارات درهم. وبلغ الفائض في سلع المعادن العادية ومصنوعاتها 3.8 مليارات. كما حققت فائضاً محدوداً في الخشب ومصنوعاته بقيمة 319 مليون درهم والأحذية والأزهار الاصطناعية بقيمة 375 مليوناً.

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