تزويد محطة حاويات ميناء خليفة بخمس رافعات متطورة

المصدر: أبوظبي - البيان

تسلمت مرافئ أبوظبي، الشركة المشغلة لمحطة حاويات ميناء خليفة، وهي أول ‏محطة حاويات شبه آلية وأكثرها تطوراً في المنطقة، الدفعة الأخيرة من الرافعات المتطورة والمؤلفة من 5 رافعات رصيف، وذلك في إطار مشروع توسعة محطة الحاويات في ميناء خليفة، بهدف مضاعفة قدرتها على مناولة الحاويات لتبلغ 5 ملايين حاوية نمطية مع نهاية العام الجاري.

تعد هذه الرافعات من بين أكبر الرافعات في العالم، حيث تزن كل منها حوالي 1730 طناً، وتصل حمولتها إلى 90 طناً، ويمتد ذراع الرافعة بطول 73 متراً، ما يتيح مناولة الحاويات على ارتفاع 52 متراً ويمكنها من مناولة أكبر سفن شحن الحاويات في العالم.

وقد تم صناعة هذه الرافعات من قبل شركة «شنغهاي شينهوا للصناعات الثقيلة» في الصين. وبوصول هذه الدفعة الأخيرة يصل عدد الرافعات في المحطة شبه الآلية إلى 22 رافعة.

وأشار الكابتن محمد الشامسي، الرئيس التنفيذي، موانئ أبوظبي، ورئيس مجلس إدارة مرافئ أبوظبي، إلى أن مرافئ أبوظبي تواصل تسجيل معدلات نمو لافتة، وتحرص على مواصلة التوسع والنمو، من خلال الاستثمار في المرافق الاستراتيجية، للارتقاء بمستوى الخدمات اللوجستية المتاحة في إمارة أبوظبي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة.

مؤكداً أن التقدم المحرز في تنفيذ خطط التوسعة يؤكد قدرة مرافئ أبوظبي على استكمال المشروع في وقت قياسي والوفاء بالتزامنا بتحقيق الريادة عالمياً كمشغل رائد لمحطات الحاويات.

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