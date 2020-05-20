تطبيق "أدنوك للتوزيع" يُسجّل 9 ملايين معاملة بدون تلامس

المصدر: (أبوظبي - وام)

سجلت «أدنوك للتوزيع» منذ بداية 2020 أكثر من 9 ملايين معاملة دون تلامس عبر تطبيق أدنوك للتوزيع ومجموعة طرق الدفع غير النقدية الأخرى التي تتيح للعملاء طرق دفع ذكية بشكل آمن في كافة تعاملاتهم التي يقومون بها في محطات خدمة أدنوك.

وتوفر «أدنوك للتوزيع» لعملائها 4 طرق للدفع الآمن عبر التطبيق الذكي بما في ذلك خيار الدفع عبر الهاتف المتحرك، والشرائح الذكية، وبطاقات أدنوك بلس لإعادة التعبئة، وبطاقات الهوية الإماراتية، والتي تحظى جميعها بإقبال متزايد من العملاء.

وتتيح «أدنوك للتوزيع» مجموعة من خيارات الدفع الذكية بدون اللّمس في كافة محطاتها حفاظاً على سلامة عملائها ومساعدتهم على الالتزام بممارسات «التباعد الاجتماعي» خلال رحلاتهم الضرورية.

كما يتيح خيار الدفع من خلال الهاتف المتاح عبر تطبيق أدنوك للتوزيع للعملاء الدفع إلكترونياً دون الحاجة للّمس على الإطلاق، وذلك باختيار المحطة المعنية والتعبئة وفئة الوقود وقيمة التعبئة دون مغادرة مركباتهم.

وتتوفر خيارات الدفع غير النقدية بما في ذلك «Apple Pay وSamsung Pay» في كافة محطات أدنوك للتوزيع ومتاجر واحات أدنوك، ويتم تنظيف جميع أجهزة الدفع وتعقيمها بعد كل استخدام.. وتتيح تقنية البطاقات الذكية /‏‏RIFD/‏‏ للعملاء الذين لديهم بطاقات ذكية مثبتة في مركباتهم إمكانية الدفع باستخدام تطبيق أدنوك للتوزيع في كافة المحطات التي تدعم هذه التقنية. وقال أحمد الشامسي الرئيس التنفيذي بالإنابة في أدنوك للتوزيع، إن خيارات الدفع الذكية دون الحاجة للّمس والتسوق الإلكتروني شهدت إقبالاً كبيراً خلال الظروف الاستثنائية الراهنة التي يمر بها العالم.

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