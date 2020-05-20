سوق دبي الحرة تفوز بـثلاث جوائز

المصدر: (دبي - البيان)

فازت سوق دبي الحرة بثلاث جوائز من ذا موديز ترافل جورني الرقمية، التي نظمتها وكالة «مودي دافيت ريبورت» مؤخراً، حيث حصدت المؤسسة جائزتها الأولى عن «أفضل استخدام لمنصة تواصل اجتماعي (انستغرام)» والثانية عن «أفضل حملة لقادة الرأي» والثالثة «جائزة الحَكَم المتميزة للإبداع وقت الأزمات».

وتُكرم جوائز ذا موديز ترافل جورني الرقمية أفضل الممارسات في وسائل التواصل الاجتماعي والرقمي والتسويق في المطارات ومجتمع تجزئة السفر الأوسع نطاقاً وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: يسعدنا أن تحظى جهودنا، بالحرص على التواصل والتناغم مع عملائنا عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والرقمي، بتقدير «ذا موديز»، وسنواصل ابتكار طرق للوصول إلى عملائنا. وجرى اختيار الفائزين من قائمة مختصرة ضمت 142 مشاركاً في 23 فئة مختلفة.

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