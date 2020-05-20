«الاتحاد الهندسية» تطور أقنعة وقاية بالطباعة ثلاثية الأبعاد

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

كشفت الاتحاد الهندسية، التابعة لشركة «الاتحاد للطيران»، عن تطوير فريق الابتكار والتصميم في الشركة وإنتاج 1000 قناع واقٍ للوجه لحماية الأطقم الطبية من جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وقال خليل لاري مدير قسم الابتكار، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إن الشركة بدأت توزيع الأقنعة اعتباراً من الأسبوع الماضي على هيئة صحة أبوظبي تمهيداً لاستخدامها من قبل أخصائيي الصحة العاملين بالمراكز الطبية بالدولة، مشيراً إلى أنه جرى تصميم وتصنيع الأقنعة الواقية عبر الطباعة ثلاثية الأبعاد في الاتحاد الهندسية وفق أعلى المعايير المعتمدة في صناعة الطيران.

وأضاف أن فريقاً طبياً من مركز الاتحاد للطيران الطبي قام بالتحقق من صلاحيتها لضمان حماية أكيدة، مشيراً إلى أن الطوق الخاص بالقناع الواقي صمم من مادة بلاستيكية قابلة لإعادة الاستخدام، ولا تحتاج في تعقميها لأكثر من المعقمات العادية المستخدمة لأجهزة الهاتف المتحرك، ويمكن استبدال الصفيحة البلاستيكية الحاجبة، بصفائح مماثلة تتوفر في متاجر الأدوات المكتبية والقرطاسية.

وقال أحمد عبدالقادر الرجعي رئيس قسم التصميم إن الطابعة تنتج 136 قناعاً كل 72 ساعة، ومن المتوقع زيادة الإنتاج حال ارتفاع الطلب، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الشركة الرامية لتوفير شروط سلامة إضافية للكوادر الطبية في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد، وأوضح أن الاتحاد للطيران هي أول شركة طيران استخدمت الطابعة الثلاثية في تصنيع قطع من المقصورة.

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