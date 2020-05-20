غرفة دبي تناقش «كوفيد 19» والقوة القاهرة

المصدر: دبي - البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع التميمي ومشاركوه ندوة إلكترونية حول كوفيد 19 والقوة القاهرة في الإمارات، وذلك بمشاركة واسعة من مختلف فئات مجتمع الأعمال وصلت إلى 479 مشاركاً.

وهدفت الندوة الإلكترونية إلى تعريف المشاركين بتأثير كوفيد 19 على قطاع الأعمال والقرارات القانونية في الدولة وفيما إذا كان كوفيد 19 يعتبر قوة قاهرة، كما سلطت الندوة الضوء على تأثير القوة القاهرة على الالتزامات التعاقدية والصناعات الرئيسية مثل الشحن والخدمات اللوجستية والطيران والعقارات. وأدار الندوة الإلكترونية عصام التميمي، الشريك الرئيس ومؤسس التميمي ومشاركوه، ونايف يحيى، شريك في التميمي ومشاركوه، وعمر عمر، شريك في التميمي ومشاركوه، ومحمد القواسمي، شريك في التميمي ومشاركوه.

وحضر الندوة أعضاء من الغرفة ومحامون ومهنيون قانونيون ومستشارون تجاريون وأصحاب الأعمال وخبراء العقود ومديرو الشحن واللوجستيات وشركات التأمين ووكلاء العقارات والمستثمرين إضافة إلى أعضاء في مجموعات ومجالس الأعمال وهيئات اقتصادية ومهنية.

وأكدت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي أهمية تنظيم الندوة وذلك في ظل مواجهة العديد من الشركات صعوبات في التزاماتها العقدية خلال الوضع الراهن، مما أثر على معاملاتها التجارية على المستويين المحلي والدولي.

وأشار عصام التميمي إلى أنه من المهم للغاية خلال هذه الأوقات الصعبة أن يكون لدى الشركات والمؤسسات جميع المعلومات فيما يتعلق بترتيباتها التعاقدية من أجل تأمين مستقبلها ومستقبل موظفيها. وقال: أنشأنا في التميمي ومشاركوه منصة خاصة للمعلومات والاستشارات القانونية المتعلقة بفيروس «كورونا» عبر موقعنا الخاص، وتغطي هذه المنصة جميع الجوانب القانونية المتعلقة بالأزمات.

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