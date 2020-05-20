انتداب موظفين من «الاتحاد» للعمل مع «جال»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تم أمس الإعلان عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين شركة جلوبال ايروسبيس لوجيستكس (جال)، المزوّد الإقليمي لحلول دعم الطائرات في القطاعين العسكري والمدني، وشركة الاتحاد للطيران.

وذلك في إطار توحيد الجهود والتكامل بين قطاعي الطيران العسكري والتجاري، لا سيما في مجال التدريب والوظائف، وانتداب موظفي الاتحاد للطيران للعمل مع «جال». وجرى التوقيع تحت رعاية الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة «جال»، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ومشاركة توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران.

وتتيح الشراكة لـ«جال» خلال مرحلة أولية تمتد 6 أشهر، فرصة الاستفادة من خبرات وتجارب العاملين في الاتحاد للطيران ضمن مجموعة تخصصات تشمل الصيانة، والعمليات، وسلسلة التوريد، والإدارة التجارية، لتعزيز العديد من مشاريع الطيران الرئيسية.

كما تسهم الاتفاقية في توسعة فرص التدريب والتطوير المهني التخصصي في الاتحاد للطيران. وشركة «جال» تندرج حالياً ضمن قطاع المنصات والأنظمة في «ايدج»، تجمّع التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الدفاع ومجالات أخرى، والذي تم الإعلان عنه في نوفمبر 2019.

حرص

وقال الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان: في إطار حرصنا على تحقيق الاستخدام الأمثل لمواردنا الوطنية، والاستفادة من الكفاءات البشرية الرائدة في الإمارات، يأتي هذا التعاون البناء بين الشركات والمؤسسات أبوظبي، الأمر الذي يدعم عملية التكامل ويوفر شراكات عمل مبتكرة تساعدنا في الحدّ من تأثيرات «كوفيد 19»، لا سيما في مثل في الظروف.

مشيراً إلى أن قطاع الطيران يشكل أحد الأركان الأساسية التي يعتمد عليها مستقبلنا الاجتماعي والاقتصادي، وسيسهم هذا النوع من التعاون في ضمان خروجنا من الأزمة الحالية بصورة أقوى وأكثر مرونة مما سبق.

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: نعتز بهذه الشراكة مع الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، وإدارة وفريق عمل «جال»، إذ تتيح لنا هذه الشراكة فرصة الحفاظ على الكفاءات البشرية التي ندخرها للمستقبل، إلى جانب دعم شركائنا ضمن شركة طيران أخرى بارزة في أبوظبي، وأسوة بجميع شركات الطيران في العالم اليوم، يتعين على الاتحاد للطيران مراجعة هيكليتها ومواردها الحالية، لذا تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية لتدعم هذا التوجه الذي نقوم به.

من جانبه، قال خالد البريكي، رئيس قطاع دعم المهام في (ايدج): في الوقت الذي يشهد قطاع الطيران التجاري أزمة كبيرة ناجمة عن تفشي وباء (كوفيد 19)، تحرص «جال» على توفير أفضل الممارسات المعتمدة في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة في سوق الطيران العسكري والمدني.

وذلك لمواجهة تحديات الوضع الراهن، وتقديم أفضل الخدمات المتاحة لعملائها، ونحن نعمل ضمن مجموعة (ايدج) لتطوير حلول مرنة وقوية ومبتكرة لمعالجة التحديات الجديدة، ويعمل معنا فريق عمل متميز من ألمع العقول والمواهب العالمية.

وتعد شركة جلوبال إيروسبيس لوجيستكس (جال) المزوّد الإقليمي لحلول جاهزية الطيران المتكاملة للمؤسسات العسكرية والمدنية، ولدى الشركة شراكة مع أكبر صانعي المعدات الأصلية في العالم، ومع موردي خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة، حيث تساعد عملاءها على تحقيق مستويات جاهزية استثنائية للأساطيل، بالاعتماد على حلول عالمية المستوى، لإنجاز عمليات الصيانة والإصلاح والعمرة، وسلسلة التوريد والهندسة والتدريب والدعم.

إجراءات

من ناحية أخرى، قال متحدث باسم مجموعة الاتحاد للطيران، إن الشركة اضطرت لاتخاذ إجراءات فصل عدد من الموظفين من أقسام الشركة في ظل الظروف الراهنة الناجمة عن جائحة فيروس «كورونا» المستجد. وأضاف المتحدث، في تصريحات صحفية أمس:

جلبت جائحة كورونا تحديات غير مسبوقة على الشركات حول العالم، والاتحاد للطيران غير مستثناة من هذه التداعيات. ومن الجلي أن الطلب على السفر في الأيام القادمة سيكون منخفضاً بشكل كبير، ويتحتم علينا اتخاذ قرارات صعبة لاجتياز هذه الأزمة.

واستدرك قائلاً: نفخر بموظفينا الذي يملكون مهارات عالمية المستوى، إلا أننا اضطررنا إلى اتخاذ اإجراءات فصل في عدد من أقسام الشركة بما يعكس ظروف السوق الحالية.

رحلات

أوقفت «الاتحاد للطيران» رحلات نقل الركاب اعتباراً من مارس الماضي بسبب تداعيات فيروس «كورونا»، فيما أعلنت الشركة أخيراً بدء قبول الحجوزات الجديدة للرحلات ما بعد 16 يونيو، مع تحضيرها لاستئناف رحلاتها المنتظمة من وإلى أبوظبي، لكن ذلك يبقى رهناً برفع القيود المفروضة حالياً.

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