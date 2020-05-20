أبوظبي تلزم الفنادق تطبيق برنامج «النظافة والأمان»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، إطلاق برنامج النظافة والأمان الموثق الأول من نوعه في المنطقة، والذي يهدف إلى الارتقاء بمعايير الصحة والنظافة وتوحيدها عبر جميع الشركات والمؤسسات ضمن قطاع السياحة من خلال شهادة رسمية.

وفي الوقت الذي تستعد فيه الفنادق ومراكز التسوق والوجهات السياحية الأخرى في أبوظبي للترحيب مجدداً بالضيوف، تسعى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي إلى ضمان حماية صحة ورفاهية الزوار من خلال تقديم شهادات تضمن التزام الوجهات والمؤسسات السياحية داخل الإمارة معايير الصحة والنظافة التي يحددها البرنامج.

والبرنامج الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة عالمية رائدة، سيتم طرحه على مراحل حيث ستكون المرحلة الأولى مخصصة لفنادق الإمارة، تتبعها الوجهات والمنشآت السياحية الأخرى، وعلى المؤسسات السياحية متابعة الموقع الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي للاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بالبرنامج.

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