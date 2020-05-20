أبوظبي تبيع سندات بـ 3 مليارات دولار

المصدر: (دبي - رويترز)

أظهرت وثيقة أن أبوظبي باعت سندات بقيمة 3 مليارات دولار، أمس، بفتح سندات دولارية أصدرت الشهر الماضي. وأصدرت أبوظبي سندات في أبريل بقيمة 7 مليارات دولار تستحق في 2025 و2030 و2050.

وتلقت أبوظبي، التي تعتبر من الأفضل ائتمانياً في المنطقة، طلبات بحوالي 45 مليار دولار لعملية أبريل.

وعادت الآن إلى الأسواق بإصدار سندات، إذ جرت إعادة فتح الاكتتاب على عملية قائمة باستخدام نفس الوثائق التي كانت في المرة السابقة. ومن المقرر أن تجمع 3 مليارات دولار أخرى بحسب وثيقة أصدرها أحد البنوك التي تقود العملية واطلعت عليها رويترز. واستقطبت العملية طلبات بحوالي 20 مليار دولار.

وباعت الإمارة سندات بمليار دولار في كل شريحة وتعرض 135 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للسندات المستحقة في 2025، و150 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للسندات استحقاق 2030 و3.25% لسندات تستحق في 2050 وقلصت الهوامش ما بين 30 و35 نقطة أساس خلال التداولات أمس.

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