دبي الأولى إقليميًا في جاذبية مناطق الأعمال العالمية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تصدّرت دبي ممثلة في مركز دبي المالي العالمي، الشرق الأوسط وأفريقيا في مؤشر جاذبية مناطق الأعمال العالمية 2020، الصادر أمس من قبل شركة إرنست ويونغ ومعهد الأراضي الحضرية بتفويض من نادي الابتكار واحتلت المركز 17 عالميًا.وحلّت دبي في المركز 16 في مؤشر القدرة على الاحتفاظ بالمواهب، متفوقة على فرانكفورت وشنغهاي، والمركز 14 في جودة البيئة الحضرية، والمركز 12 في التأثير المحلي والعالمي.

وقالت ليزيت فان دورن، الرئيس التنفيذي لمعهد الأراضي الحضرية في أوروبا: إن التقرير يسلط الضوء على مدى أهمية قدرة تلك المناطق على اجتذاب المواهب عند تقييم جاذبية المناطق التجارية وتشمل العناصر الأساسية لجذب المواهب جودة الحياة والصحة والرفاهية وتوافر بيئة معيشة وعمل وترفيه وتسلية.

وأضافت، أنها تتوقع بعد (كوفيد 19)، أن تصبح هذه العناصر البشرية أكثر أهمية مما هي عليه بالفعل، حيث سيتعين على مناطق الأعمال أن تتكيف مع الوضع الطبيعي الجديد، ومن المتوقع أن ترتقي تلك التي تحقق نجاحًا أكبر في التصنيف العالمي في المستقبل.

ومن جهته، قال مارك ليرميت، الشريك في إرنست ويونغ، إن من بين التساؤلات الكبيرة حول المناطق التجارية مدى قدرتها على إقناع جميع الأطراف المعنية بأنها لا تزال أماكن خاصة وفريدة للعمل. ويتكون المؤشر من 46 معياراً تم اختصارها إلى 5 معايير.

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