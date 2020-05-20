كلية دبي للسياحة توفّر برنامج التعلّم الإلكتروني

المصدر: (دبي - البيان )

تحرص «كلية دبي للسياحة»، التي أسّستها دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» على تمكين طلابها من مواصلة التحصيل العلمي والتدريب المهني خلال هذه الفترة التي تتطلّب الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل البقاء في المنزل والتباعد الاجتماعي، وذلك عبر برنامج التعلّم الإلكتروني التفاعلي الذي يضمن انسياب مسيرتهم التعليمية، ويساهم في تعزيز مهاراتهم ومعلوماتهم طوال فترة دراستهم والتحضير لمرحلة التدريب بعد انتهاء الفصل الدراسي. وقال عيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة:

«إنّ الوضع الذي نواجهه يعد حالة غير مسبوقة، ولكننا تأقلمنا مع الواقع الجديد عبر مبادرتنا للتعلم الإلكتروني، فقد قمنا بتطوير بيئة تعليمية وتدريبية إلكترونية شاملة ومتكاملة لتمكين طلابنا من الاستمرار في تلقّي تعليمهم من دون أي انقطاع، فضلاً عن التواصل المستمر معهم خلال هذه الفترة.

وتحظى هذه المبادرة بتجاوب كبير من قبل الطلبة، ويسرنا انسياب العملية التعليمية بين المحاضرين والطلبة عبر هذا النظام الجديد». وقد ساهمت تقنيات التعلم الإلكتروني في تمكين المحاضرين في كلية دبي للسياحة من تجاوز التحديات الراهنة حتى لا تؤثر في عملية التحصيل العلمي للطلاب من خلال اتباع الجدول ذاته كما كان معتمداً خلال الصفوف الدراسية.

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