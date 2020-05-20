الجائحة ترفع الاستخدام المحلي لمواقع التواصل والتجارة الإلكترونية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، عن ارتفاع نسب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية، نتيجة الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار جائحة فايروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

وأضافت الهيئة أمس، أن استخدام شبكة «نتفليكس» زاد بنسبة 26% خلال مارس الماضي، وموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بنسبة 22%، و«فيسبوك» بنسبة 17%، و«يوتيوب» بنسبة 16%، و«أنستغرام» بنسبة 12%، وسناب شات بنسبة 9%.

وذكرت الهيئة أيضاً أن قطاع التجارة الإلكترونية شهد خلال الأشهر الماضية رواجاً كبيراً بالتزامن مع القرارات الحكومية الرامية للحد من التجمعات البشرية غير الضرورية، حيث ارتفع عدد زوار موقع «أمازون» بنسبة 44 %.

تجارة

وأشارت الهيئة إلى أنها منذ بداية الأزمة عملت على زيادة تطبيقات المتاجر الإلكترونية لترتفع إلى 56 حالياً، بما يساعد المستهلكين الأفراد على شراء احتياجاتهم بسهولة ويسر خلال الفترة الراهنة، حيث تشمل المتاجر الإلكترونية المدرجة في القائمة مراكز التسوق والجمعيات الكبيرة، إضافة إلى محال البقالة ومحال اللحوم والخضراوات وغيرها من خدمات التسوق.

تطبيقات

وأوضحت الهيئة، أن القائمة تضم أكثر التطبيقات المستخدمة للشراء في الدولة، موضحة أنها قابلة للتحديث وفقاً للمتغيرات في السوق، مشيرة إلى زيادة الإقبال على هذه التطبيقات لإتمام عمليات الشراء الإلكتروني من قبل عدد كبير من المواطنين والمقيمين في الإمارات.

كما زادت هيئة تنظيم الاتصالات تطبيقات التواصل والاجتماعات المجانية لجمهور المتعاملين إلى 9 تطبيقات، واتاحتها على كافة الشبكات في الإمارات بالتعاون مع «اتصالات» و«دو»، إلى جانب أتاحت 6 تطبيقات معنية بالشئون الطبية، وذلك ضمن جهود الهيئة لدعم المستشفيات والعيادات وتمكينها من تقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد.

زيادة الطلب المحلي:

44 % «أمازون»

26 % «نتفليكس»

22 % «تويتر»

17 % «فيسبوك»

16 % «يوتيوب»

12 % «انستغرام»

9 % «سناب شات»

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