الذكاء الاصطناعي يرصد الإشغال والتباعد

المصدر: دبي - بشار باغ

يتولى الذكاء الاصطناعي مهمة رصد كثافة الإشغال وضمان الالتزام بالتباعد في مختلف المرافق والمنشآت بما في ذلك قطاع التجزئة، عبر منصة برمجية طرحتها مؤخراً في أسواق الدولة شركة «فيمكو» الدنماركية.

وترصد المنصة التي تحمل اسم «فيمكاونت» مستويات الإشغال في المتاجر بدقة عالية، ما يسمح بإدارة استباقية فعالة في الوقت الحقيقي في نطاق واسع من المرافق والمساحات، بما في ذلك محلات السوبر ماركت والصيدليات والمراكز الحكومية ووسائل النقل العام والفنادق والمنتزهات ووحدات البيع بالتجزئة والصالات الرياضية.

ويعمل البرنامج عبر أجهزة استشعار يتم وضعها على بوابات الدخول لإحصاء عدد العملاء الداخلين والخارجين بشكل آلي، ويتم تحميل هذه البيانات إلى منصة فيمكاونت، ما يتيح تحديث مستويات الإشغال الكلية باستمرار وبشكل آني، بالإضافة إلى عرض مستويات ومعدلات الإشغال الفعلية على شاشة في الجزء الأمامي من المتجر.

كما يمكن تضمين مستويات الإشغال في مواقع الإنترنت والتطبيقات، ما يتيح للعملاء الاطّلاع عليها قبل مغادرة للمنزل، بالإضافة إلى مساعدة طاقم الأمن والموظفين على مراقبة مستويات الإشغال بشكل دقيق.

وإلى جانب ميزة تنبيه العملاء، يمكن إرسال التنبيهات للموظفين والطاقم الأمني عند الوصول إلى مستويات إشغال محددة، ما يؤدي إلى إغلاق بوابات الدخول الآلية. كما يمكن لإدارة المتجر استخدام فيمكاونت لمراقبة التقارير وتشغيلها وتحليل البيانات المتعلقة بمعدلات الإقبال والإشغال، بهدف توقع الأوقات الأكثر ازدحاماً والتخطيط لها بشكل أفضل.

وأنشأ فريق الباحثين في شركة «فيمكو» بالتعاون مع جامعة جنوب الدنمارك، خوارزميات لقياس وتحليل مستويات الإشغال وقواعد التباعد الاجتماعي باستخدام أحدث التقنيات المبنية على مستشعرات الذكاء الاصطناعي.

ضمان التباعد

كما طور الفريق أداة برمجية خاصة لضمان تحقيق قواعد التباعد الاجتماعي ضمن طوابير الانتظار، وتعمل على مراقبة المسافة بين العملاء، وإرسال التنبيهات والإشعارات عند تجاوز العملاء لقواعد التباعد الاجتماعي. كما حرص المبرمجون على الالتزام بمعايير دقة عالية والتعامل مع الأزواج أو العائلات كمجموعات لتجنب الإنذارات الخاطئة.

ويُذكر أن الامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي وتمكين الأفراد من تجنب التجمعات الكبيرة هو الوسيلة الأمثل لمساعدة المجتمعات على الحدّ من تفشي مرض «كوفيد 19

وتأتي هذه الميزة إضافة جديدة لمنصة التحليلات «فيمكاونت» التابعة للمجموعة، لمساعدة منافذ التجزئة على ضمان معايير السلامة والالتزام بأفضل الممارسات لكسب ثقة عملائهم. ولاقت ميزات فيمكاونت الجديدة لمراقبة مستويات الإشغال وقواعد التباعد الاجتماعي رواجاً واسعاً لدى الآلاف من منافذ التجزئة في كافة أنحاء أوروبا منذ إطلاقها في أبريل الماضي.

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