حاضنة أعمال «in5» تبدع بالطباعة الثلاثية لمكافحة «كورونا»

المصدر: (دبي - البيان)

بدأت مجموعة من رواد الأعمال من الشركات المحتضنة والأعضاء في «in5» بصناعة منتجات طبية مثل واقيات الوجه الطبية، فيما اعتمد آخرون على استخدام تقنيات مثل الواقع الافتراضي للوصول إلى جمهور كبير في الظروف الحالية.

وتوفر حاضنة الأعمال «in5» مختبرات متطورة تضم ماكينات طباعة ثلاثية الأبعاد وهي إحدى الوسائل المهمة للتغلب على مشكلات التصنيع بسبب تضرر سلاسل الإمداد العالمية. وما يجمع رواد الأعمال هؤلاء هو بيئة الأعمال في الإمارات، والتي أتاحت استمرار سير الأعمال بقطاعات شتى بفضل البنية التحتية المتطورة.

وقال ماجد السويدي مدير عام مدينة دبي للإعلام والمشرف على حاضنة الأعمال «in5»: «أثبتت دبي عبر السنوات أنها الوجهة الأولى للمبدعين وريادة الأعمال، وأن تلك العقول والخبرات النيرة تسهم في إيجاد منتجات مبتكرة وحلول متقدمة، وأن الابتكار محرك أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بكل الأوقات، لا سيما في هذه الأيام، حيث يسهم الجميع بمحاربة فيروس كورونا كل على طريقته، ويتميز المبدعون بتحويل التحديات إلى فرص، وهو ما نساعدهم عليه من خلال تسخير الموارد المتاحة كافة».

وقالت ربا النشاش مؤسسة شركة «3Dinova» وهي عضو في «in5» تعمل في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد: الآن وبسبب نمو الطلب على المعدات الطبية تحولت من تصنيع الهدايا إلى التجهيزات الطبية، حيث تقوم بتصنيع نوع جديد من أقنعة الوجه الطبية للممرضات والأطباء، كما تصنع قبضات لأبواب المستشفيات تتيح فتحها وإغلاقها بالكوع بدلا عن لمسها بالأيدي.

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