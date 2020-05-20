انطلاق ملتقى «مالية الشارقة» 2020

المصدر: (الشارقة - البيان)

عقدت دائرة المالية المركزية بالشارقة، أمس، عن بُعد، ملتقاها المالي الأول لعام 2020، الذي يستمر لغاية 24 مايو الجاري، بمشاركة دوائر وهيئات حكومة الشارقة وفريق عمل الملتقى، إضافة إلى عدد من مسؤولي الإدارات المالية وموظفيها.

وأكد الشيخ راشد بن صقر القاسمي، رئيس فريق الملتقى المالي، أن «مالية الشارقة» تسعى دائماً لإنجاز أعمالها الاعتيادية وفق الخطط المعتادة دون تأخير، وينعقد الملتقى بهدف تطوير آليات العمل وطرق التواصل وتنفيذ خطط تطوير العمل المالي في الإمارة، إضافة إلى إطلاع الدوائر والجهات الحكومية وموظفيها، على أفضل الممارسات المالية، لضمان تطبيقها تماشياً مع توجيهات حكومة الشارقة لتحقيق الريادة والاستدامة.

ويتطرق الملتقى إلى موضوع الموازنة والتخطيط المالي، شارحاً التعميم 6 لعام 2020، بشأن إجراءات ضبط الإنفاق، وصلاحيات طلب فتح البنود، مع تأثير الوضع الراهن في طلبات الإضافة، للوظائف والإضافات الأخرى للمناقلات، مع الرد على الاستفسارات الواردة بخصوص المصروفات، وغير ذلك.

ويستهدف الدوائر والهيئات الحكومية بالشارقة، ضمن خطة التواصل والاتصال بين دائرة المالية المركزية والدوائر الحكومية، لمتابعة جميع الأعمال ومناقشة كافة الأمور التي تصب في مصلحة تطوير آليات العمل وطرق التواصل.

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