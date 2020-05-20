مساهمات مجتمعية لغرفة الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

عززت غرفة تجارة وصناعة الشارقة دورها وممارساتها كمؤسسة مسؤولة تجاه المجتمع في إطار خطتها الاستراتيجية، من خلال مساهماتها المتنوعة في مجال المسؤولية المجتمعية والتي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، وتجلى ذلك عبر جهودها التي برزت منذ بدأ انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» عن طريق إطلاق ورعاية ودعم العديد من المبادرات التي من شأنها تخفيف تداعيات انتشار الفيروس.

وأكد عبد الله العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة أن الغرفة نجحت منذ بدأ انتشار فيروس «كورونا»، في تعزيز دورها كصوت لمجتمع الأعمال وممثل للقطاع الخاص من خلال العمل على تذليل كافة التحديات التي تواجههم، ورصد احتياجاتهم ورفعها للمعنيين بهدف الخروج بمبادرات ومحفزات نوعية تساعدهم على النهوض بأعمالهم، وكان آخرها تنسيقها المثمر مع المجلس التنفيذي.

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