60 ٪ من مسافري المنطقة يتوقون للتحليق مجدداً مع استئناف الرحلات

المصدر: دبي – البيان

أظهر استطلاع يستند إلى مشاركين من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن 60٪ من الأشخاص يخططون للسفر بمجرد استئناف الرحلات الدولية والمحلية.

وقال «ويجو» محرك البحث الأضخم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أمس، إن الابتكارات التكنولوجية للبلدان وخطط وإجراءات الدول الاحترازية لما بعد «كورونا» وجهود شركات الطيران الوطنية نالت اهتماماً كبيراً لدى المسافرين، بالإضافة إلى عروض الضيافة الديناميكية.

كما اتخذت معظم شركات الطيران الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي تدابير احترازية هامة لطمأنة المسافرين، مما يجعل السفر أكثر أماناً.

ومن بين المستجيبين الذين يخططون للسفر 40٪ متشوقون لحجز عطلة استجمام بمجرد رفع قيود الدول. يخطط غالبية المستطلعين للسفر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال مأمون حميدان، المدير العام لشركة «ويجو» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند: أعاد «كوفيد 19» تشكيل مشهد صناعة السفر في العالم. تتخذ الكثير من الدول إجراءات احترازية للحد من انتشار الفيروس وإنعاش قطاع السياحة. وسنشهد في الفترة القادمة في ضوء هذه الإجراءات انتعاش الطيران الداخلي في الشرق الأوسط.

وأضاف مع تخفيف قيود السفر وإعادة فتح الفنادق والمنتجعات السياحية تدريجياً وأنشطة الرياضات المائية المحدودة في الإمارات، نتوقع المزيد من الطلب على السياحة الداخلية.

وأوضح مأمون أنه حتى في ظل هذه الظروف الصعبة، نحن متفائلون والاستطلاع دليل على ذلك، حيث إن 60٪ من الأشخاص لديهم خطط سفر في الأشهر المقبلة.

ووفقاً للاستطلاع احتلت الرحلات العائلية والرحلات لزيارة العائلة في الوطن المرتبة الثانية المفضلة لدى المشاركين في الاستطلاع، بنسبة 26٪ و31٪ على التوالي.

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