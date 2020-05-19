المركزي: 1.751 تريليون درهم قيمة السيولة بمفهومها الشامل في أبريل

المصدر: وام

ارتفعت قيمة السيولة بمفهومها الشامل ن3 إلى 1.751 تريليون درهم خلال شهر أبريل من العام 2020 بنمو نسبته 2 % مقارنة مع 1.717 تريليون درهم في نهاية العام 2019 وذلك بحسب الأرقام التي أعلنها مصرف الإمارات المركزي .

وبحسب الاحصائيات فقد بلغت قيمة الودائع الحكومية 286.7 مليار درهم في أبريل الماضي في حين وصلت قيمة الودائع المصرفية النقدية 469.4 مليار درهم و الودائع شبه النقدية 904.5 مليار درهم.

و ارتفع رصيد النقد المصدر إلى 107.7 مليار في أبريل من العام الجاري، أما على مستوى النقد المتداول لدى الجمهور /خارج البنوك/ فقد وصل الى 90.9 مليار درهم .

على صعيد آخر بلغت قيمة القاعدة النقدية في الإمارات 407.5 مليار درهم تقريبا مع نهاية شهر أبريل من العام 2020 مقارنة مع 385.9 مليار درهم في شهر أبريل من العام ذاته.

ويعبر المؤشر الخاص بالقاعدة النقدية وفقا للمعايير النقدية المعمول بها عالميا عن إجمالي النقود المتداولة في اقتصاد بلد معيّن زائد ودائع المصارف لدى المصرف المركزي.

وتظهر الاحصائيات أن صافي رصيد الحسابات الجارية للبنوك لدى مصرف الإمارات المركزي ارتفع من 23.5 مليار درهم خلال شهر أبريل 2019 إلى 30.2 مليار درهم في ابريل من العام الجاري فيما بلغ بند رصيد الاحتياطي الالزامي للبنوك 70.8 مليار درهم و بند النقد المصدر 107.7 مليار درهم ورصيد شهادات الإيداع 198.8 مليار درهم.

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