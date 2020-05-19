احتفالات «العيد في دبي» تدعم «#خلك_في_البيت»

المصدر: دبي - البيان

تقدم احتفالات «العيد في دبي» هذا العام العديد من العروض الترويجية في مختلف أنحاء المدينة على الأزياء ومستلزمات المنازل والمجوهرات وغيرها الكثير.

ويمكن الحصول على هذه الهدايا عن طريق الإنترنت دون الحاجة إلى مغادرة المنزل، أو التوجه إلى مراكز التسوّق وزيارة متاجرهم المفضلة بأسلوب يضمن الالتزام بالتباعد الاجتماعي ومعايير النظافة المعتمدة، مع خفض الطاقة الاستيعابية للمول إلى 30%.

وتسلط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء على أبرز العروض الترويجية الخاصة باحتفالات «العيد في دبي»، وهي:

عشّاق العطور

احتفالاً بعيد الفطر السعيد، يتعاون «جون مالون» مع «تريكواز ماونتن» لابتكار هدايا خاصة، حيث سيحصل المتسوّقون على حلية من اللؤلؤ وورق هدايا بإصدار حصري مجاناً عند شراء عطر 100 مل من مجموعة مختارة من العطور.

ويقدّم «في للعطور» V Perfumes عروضاً مميزة على العطور، حيث يقدّم عرض اشتر واحدة واحصل على الثانية مجاناً على مجموعة مختارة من أبرز العلامات التجارية في عالم العطور. أمّا محبو العود فبإمكانهم الحصول على عطورهم المفضلة بسعر مخفض بنسبة 50% خلال العيد في كلٍ من «العربية للعود» و«نخبة العود».

محبو المجوهرات

يقدّم «لا ماركيس» خصماً بنسبة 30% على مجموعة مختارة من المجوهرات والألماس. فيما تقدّم «زِن للمجوهرات» للمرة الأولى خصماً بنسبة 50% على جميع منتجاتها من المجوهرات والألماس.

أمّا عشّاق الساعات، فيمكنهم المقايضة وتوفير الأموال من خلال صفقة حصرية بالعيد من الفطيم للساعات والمجوهرات، حيث يمكن للمتسوّقين الحصول على شهادة تمكّنهم من المقايضة وترقية ساعاتهم على مدار عام كامل بنصف السعر، وذلك عند شراء أي ساعة بالسعر الكامل.

عالم الأناقة

احتفالاً بأجواء العيد، يقدّم «بوتيك1» عروضاً على مجموعة مختارة من المنتجات. ويمكن للمتسوّقين الاستفادة من 25 وحتى 50% على الأزياء الفاخرة.

كما يقدّم «آرو» تخفيضات تتراوح بين 25 – 50% على تشكيلة مختارة من الأزياء الرجالية لتمكين المتسوّقين من الحصول على توفير كبير.

ويمكن لسكّان المدينة الحصول على أحدث تشكيلة من ملابس الأطفال والأزياء الرجالية والنسائية عن طريق الإنترنت من «ديسجوال» و«جاكادي» و«أوكايدي أوبايبي» و«فينتشي» و«بارفوا».

فيما توفر هذه العلامات التجارية خدمة التوصيل المنزلي في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة مجاناً.

وللأطفال نصيب استعداداً للعيد، حيث يقدّم «سيرجنت ميجور» تخفيضات بنسبة 30% على جميع ملابس الأطفال لحديثي الولادة وحتى سن 11 عاماً. وللسيدات الباحثات عن الأثواب التقليدية للاحتفال بالعيد، يقدّم «المشايخ للعبايات» تخفيضات تتراوح بين 25 – 50%.

شغف التكنولوجيا

يقدّم متجر جاكيز عروضاً مميزة على أحدث أجهزة «سامسونج». وتشمل العروض خصما بنسبة 40% على أجهزة التلفزيون، و20% على الكهربائيات المنزلية، و50% على الهواتف، لتعطي المتسوّقين فرصة الحصول على هدايا مثالية دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم.

هدايا للمنزل

يقدّم «دانوب هوم» عروضاً خاصة للأشخاص الراغبين بتجديد أثاث منازلهم، حيث يقدّم المتجر خصما يصل حتى 75% على مجموعة مختارة من الأثاث وديكورات المنزل والحدائق.

ومن جهتها تقدّم «المتحدة للمفروشات» تخفيضات بنسبة تتراوح ما بين 30 وحتى 70% على تشكيلة واسعة من الأثاث والديكورات المنزلية.

ويقدّم متجر «2 إكس ال للمفروشات» خدمة التوصيل المنزلي مجاناً في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة عند شراء مستلزمات العيد عبر الإنترنت. أمّا الباحثون عن هدايا فريدة لإهدائها لأحبائهم خلال العيد، فهم على موعد مع تخفيضات تتراوح بين 25 وحتى 75% على تشكيلة مختارة من مشغولات الكريستال اليدوية لدى «كريستال غاليري».

هواة الطبخ

وللباحثين عن أفكار لهدايا أقرب إلى القلب، يقدّم لولو هايبرماركت بطاقة «شوبن جفت»، التي تتيح لحاملها الفرصة للتسوّق من تشكيلة واسعة من المنتجات المختارة خلال أكثر من زيارة واحدة حتى ينفد رصيد البطاقة، ويمكن الحصول على البطاقة برصيد يبلغ 100 درهم أو 250 درهماً أو 500 درهم.

يقدم متجر بيتر لايف خصماً للذين ينفقون أكثر من 1500 درهم على مستلزمات المطبخ والبيت. إضافة إلى ذلك، تتوافر مجموعة أدوات طهي مجانية عند شراء فرن.

ويمكن للأشخاص الباحثين عن أفكار هدايا مميزة الحصول على سلال هدايا مليئة بالحلويات الشهية من مخبز أنجيلينا، ويقدم كيوب من متجر كانديليشوس بعض أفكار لهدايا العيد من خلال صناديق الهدايا التي يتم تعديلها لتتناسب مع مختلف الأذواق، إضافة إلى أطباق تضم من 12 إلى 24 حبة صغيرة من الحلوى الخاصة «كيوب».

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