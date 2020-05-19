371.6 مليار درهم رصيد مصرف الإمارات المركزي من العملات الأجنبية في أبريل

المصدر: وام

بلغ رصيد مصرف الإمارات المركزي من العملات الأجنبية 371.6 مليار درهم تقريبا خلال شهر أبريل من العام الجاري بنمو نسبته 1.6 % مقارنة مع 365.5 مليار درهم في الشهر ذاته من العام 2019.

وأظهرت الأرقام التي أصدرها اليوم مصرف الإمارات المركزي أن قيمة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج بلغت نحو 331.75 مليار درهم في نهاية شهر أبريل الماضي مقارنة مع 297.41 مليار درهم في نهاية أبريل 2019.

ولا تشمل أصول المصرف المركزي بالعملة الأجنبية شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي وذلك بحسب المعايير المعتمدة للمصرف.

وبلغ رصيد بند الأصول الأجنبية الأخرى 17.5 مليار درهم خلال شهر أبريل في حين وصل رصيد المصرف المركزي من الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 22.3 مليار درهم تقريبا في الفترة ذاتها.

يشار إلى أن رصيد المصارف المركزية من العلامات الأجنبية يعتبر الأداة التي تمكن الدول من مواجهة أية تقلبات قد تتعرض لها الأسواق وعلى وجه الخصوص تحصين ميزان المدفوعات تجاه أية عجز وذلك بحسب المعايير النقدية المعمول بها على مستوى العالم.

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