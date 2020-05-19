الاتحاد للطيران: اتخذنا إجراءات بفصل عدد من الموظفين بسبب "كورونا"

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قال متحدث باسم مجموعة الاتحاد للطيران، أن الشركة أضطرت إلى إتخاذ إجراءات فصل عدد من الموظفين من أقسام الشركة في ظل الظروف الراهنة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأضاف المتحدث، في تصريحات صحافية اليوم: "جلبت جائحة كورونا تحديات غير مسبوقة على الشركات حول العالم، والاتحاد للطيران غير مستثناه من هذه التداعيات".

وتابع المتحدث: "من الجلي أن الطلب على السفر في الأيام القادمة سيكون منخفضاً بشكل كبير، ويتحتم علينا إتخاذ قرارات صعبة لاجتياز هذه الأزمة".

واستدرك قائلا: "نفخر بموظفينا الذي يملكون مهارات عالمية المستوى، إلا أننا اضطررنا إلى إتخاذ اجراءات فصل في عدد من أقسام الشركة بما يعكس ظروف السوق الحالية".

وأوقفت الاتحاد للطيران رحلات نقل الركاب اعتباراً من مارس الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا، فيما أعلنت الشركة أخيراً بدأ قبول الحجوزات الجديدة للرحلات ما بعد 16 يونيو، مع تحضيرها لاستئناف رحلاتها المنتظمة من وإلى أبوظبي، لكن ذلك يبقى رهناً برفع القيود المفروضة حالياً.

وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) توقع مؤخراً أن تفقد شركات الطيران العالمية 314 مليار دولار من الإيرادات بسبب جائحة كورونا في 2020.

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