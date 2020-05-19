تفاعل واسع مع حملة «وسنخرج منها بإذن الله» في الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

شهدت الحملة الإعلامية التي أطلقها المجلس الاستشاري بالشارقة، ممثلاً بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، تحت شعار «وسنخرج منها بإذن الله» لإلقاء الضوء على حزمة المحفزات التي أقرتها حكومة الشارقة، لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد والحد من تداعيات فيروس «كورونا» المستجد على الاقتصاد، تفاعلاً واسعاً من رؤساء وممثلي المؤسسات والجهات الحكومية، ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وثمن أحمد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري للشارقة، التفاعل الكبير الذي أظهرته الهيئات والمؤسسات الحكومية وجميع فئات المجتمع فور انطلاق الحملة التي جاءت بمثابة توجيه رسالة شكر وعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، على توجيهاتهما الحكيمة بإطلاق حزمة المحفزات الاقتصادية. وأشاد سلطان السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، بالدور المحوري الذي يقوم به المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مثمناً حرصهم على تعزيز التواصل مع كافة أطياف المجتمع والذي ظهر جلياً من خلال إطلاقهم للحملة.

وأكد اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، أن التفاعل مع هذه الحملة الوطنية تؤكد تكاتف وتعاون جميع المؤسسات الحكومية لدعم استمرار الأعمال ودوران عجلة كافة القطاعات الاقتصادية في الإمارة، مشيراً إلى حرص قيادة الشرطة على توفير الدور المساند لتلك القطاعات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز